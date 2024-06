Lutte contre les fraudes : il y a “encore du travail” pour les opérateurs

Les techniques de fraude et de manipulation continue de se développer et les solutions pour les contrer aussi, même si les pare-feu ne sont pas efficaces à 100%.

Face aux SMS et mails de hameçonnage, aux appels de faux conseillers bancaires et plus globalement aux arnaques passant par les téléphones, les opérateurs sont des acteurs essentiels. Julien Lasalle, secrétaire de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement salue “un niveau de mobilisation très fort” de la part des telco, mais indique qu’il reste encore du travail pour mieux protéger les Français.

On attend notamment la mise en place du Mécanisme d’authentification des numéros (MAN) d’ici à octobre prochain. Une fois cette solution appliquée, “les opérateurs auront l’obligation d’authentifier l’ensemble des appels qu’ils mènent et de couper les appels non conformes. Il s’agit d’une obligation très forte, qui n’a pas d’équivalent dans le monde” explique Romain Bonenfant, directeur général de la Fédération française des télécoms (FFT). Une solution qui devrait permettre ainsi d’empêcher d’usurper le numéro d’une banque ou autre par exemple.

D’autres axes d’améliorations sont prévus, comme le fait que les SMS poussant à cliquer sur des liens puissent être bloqués par tous les opérateurs, ou encore qu’une collaboration plus étroite soit établie entre Apple et Google. « Les OS prévoient souvent des dispositifs qui permettent de bloquer ou de signaler des numéros, rappelle Julien Lasalle. Il faudrait que ces données remontent aux opérateurs pour qu’ils puissent aussi les analyser ».

