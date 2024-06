Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une offre canon débarque pour le forfait 2€, des arrivées sur les Freebox etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Freebox : Arte VOD est maintenant disponible sur Oqee by Free. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : trois nouveaux jeux PC gratuits avec Amazon Prime, dont un titre populaire dans un univers culte ( Star Wars Battlefront II, Werid West Definitive Edition, et Genesis noir). Plus d’infos…

Nouvel arrivage de films gratuits pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Pop, Ultra et mini 4K : deux nouvelles chaînes gratuites sur Pluto TV, à savoir Pluto TV Guerre & Histoire et Pride Party. Plus d’infos…

Deux nouvelles Smart TV 4K de Samsung proposées aux abonnés Freebox. Plus d’infos…

Freebox Connect : Free va améliorer sur iOS le parcours d’autorisation sur l’afficheur des Freebox lors de l’ajout d’une nouvelle Freebox sur l’application. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile baisse le prix de son booster 20 Go pour son forfait 2€. Au total, l’offre revient désormais tout compris à 5,99€/mois ou 3,99€/mois avec avantage Freebox. Plus d’infos…

Free a activé un nombre record d’antennes 4G en mai, presque 8000. Plus d’infos…

5G : Free Mobile se réveille enfin sur le déploiement de la bande 3,5 GHz en mai. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free lance un nouveau concours avec Disney+, un cadeau d’une valeur de 1000€ est en jeu. Plus d’infos…

New Deal 2 : la proposition de Free de construire et financer seul 1200 sites mobiles supplémentaires en l’échange de la prolongation de ses fréquences fait grincer des dents Bercy, l’Avicca et ses concurrents directs. Plus d’infos…

Le bus de Free repart sur les routes de France pour promouvoir la fibre et vendre des Freebox dans les campagnes. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox