Le bus de Free repart sur les routes de France pour promouvoir la fibre et vendre des Freebox dans les campagnes

La boutique itinérante de Free débarque en Normandie.

Une nouvelle tournée inédite. Lancé durant l’été dernier 2021, le bus boutique itinérante de Free, permet de découvrir et souscrire simplement aux offres mobile et Freebox de Free. A son bord, des conseillers sont là pour accompagner les prospects sans rendez-vous, de 10h à 18h et du mardi au samedi.

Cette année, l’objectif est clair : “nous souhaitons accroître la visibilité de la Fibre Free dans les zones rurales, où les points de vente Free sont rares. Ensuite, nos conseillers sont là pour vous fournir des renseignements détaillés et faciliter vos souscriptions aux offres Fixe et Mobile de Free, si vous n’êtes pas encore abonné, ainsi que pour aider nos abonnés actuels à migrer de l’ADSL vers la fibre, en répondant à toutes vos questions et en vous guidant dans ce processus”, indique ce 6 juin l’opérateur.

Planning de la tournée jusqu’au 6 Juillet 2024

Semaine du 4/6 : Vire Normandie (14) – Carrefour Market

Semaine du 11/6 : Saint-Lô (50) – Intermarché

Semaine du 18/6 : Château-Gontier (53) – Leclerc

Semaine du 25/6 : Ploërmel (56) – Super U

Semaine du 2/7 : Landerneau (29) – Leclerc

Le bus Free offre une surface de conseil et de vente de près de 20 m², avec un espace attente, un espace souscription et un espace pour découvrir la Freebox Pop et Ultra. Il reproduit à l’identique le design et l’aménagement d’une boutique classique de l’opérateur tout en intégrant une boîte de collecte pour les mobiles usagés.

