Google Maps va stocker certaines données sur votre smartphone

Google Maps, l’une des applications de cartographie les plus utilisées au monde, annonce un changement majeur dans la manière dont l’historique des positions des utilisateurs est sauvegardé. Désormais, les déplacements des utilisateurs seront enregistrés localement sur leurs smartphones, offrant une meilleure protection de la vie privée.

L’historique des positions de Google Maps, désactivé par défaut, est une fonctionnalité qui enregistre tous les lieux visités par un utilisateur, les itinéraires empruntés et tous les déplacements effectués. Cette fonctionnalité, via la fonction Timeline (Vos trajets), permet à Google de proposer des expériences personnalisées en se basant sur les mouvements des utilisateurs.

Google utilise l’historique des positions pour plusieurs raisons :

Calcul des horaires d’affluence : En se basant sur la localisation des utilisateurs.

Sécurité : Détecter et empêcher toute utilisation frauduleuse ou abusive du compte.

Publicité : Aider les établissements à déterminer si les utilisateurs les visitent suite à une annonce.

Mémoire personnelle : Créer une carte personnelle pour se souvenir des lieux visités, des itinéraires et des déplacements.

De la sauvegarde Cloud à la sauvegarde locale

Jusqu’à présent, toutes les informations relatives aux déplacements des utilisateurs étaient stockées dans le cloud, liées directement au compte Google. Cependant, à partir du 1ᵉʳ décembre 2024, Google va supprimer toutes les données stockées dans le cloud et les enregistrer localement sur les smartphones des utilisateurs. Cette transition vise à améliorer la confidentialité et la protection des données personnelles. Pour conserver leur historique de déplacements, les utilisateurs doivent agir avant décembre 2024. Une notification sera envoyée via l’application Google Maps pour les informer du transfert nécessaire de leurs données du cloud vers leur téléphone. Ils devront cliquer sur cette notification pour effectuer le transfert.

Suppression manuelle des données

Google offre également la possibilité de supprimer manuellement les données de position. Les utilisateurs peuvent choisir d’effacer leurs données après 3, 18 ou 36 mois. Si les nouveaux paramètres ne sont pas activés avant le 1ᵉʳ décembre 2024, Google transférera automatiquement les 90 derniers jours de l’historique de voyage sur le premier appareil connecté.

Selon Android Police, ces modifications sont en cours de déploiement sur les versions 11.106 ou plus récentes de l’application Android de Google Maps. Pour les utilisateurs iOS, la transition se fait sur les versions 6.93 ou ultérieures.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox