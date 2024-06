Canal+ annonce un nouveau partenariat pour la pré-installation de son application sur des TV connectées

Le groupe Canal+ annonce un accord avec Titan OS dans dix pays, dont la France, qui permet la pré-installation de l’application Canal sur les téléviseurs Philips dans l’hexagone.

Un nouveau partenariat d’envergure, à l’échelle internationale. La filiale de Vivendi annonce ainsi que ses applications Canal+, Skylink, Direct One, Focus Sat, TV Vlaanderen et Télésat seront pré-installée sur Titan OS à travers dix pays (France, Belgique, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie).

En France, les abonnés Canal pourront directement accéder à l’application Canal+ via un bouton sur les télécommandes des Smart TV Philips sorties en 2024 et via une section dédiée sur la page d’accueil des téléviseurs. Une nouvelle étape de franchie en termes d’accessibilité auprès du public, puisque Canal+ est déjà disponible sur PC/Mac, Smartphone, tablette, Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, PS4, PS5, XBOX, mais aussi sur des téléviseurs connectés comme Samsung (2018 à 2023) LG (depuis 2018) et Hisense (depuis 2020).

