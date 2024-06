Projet européen controversé : Le chiffrement des messageries en danger

Un projet de règlement européen propose de remettre en cause le chiffrement des applications de messagerie telles que WhatsApp et iMessage pour détecter des contenus pédocriminels. Les associations de protection de l’enfance, comme Ecpat France et la Fondation pour l’Enfance, appellent la France à soutenir ce règlement pour protéger les mineurs en ligne.

Le 4 juin, lors de la journée internationale de l’ONU pour les enfants victimes innocentes d’agression, ces associations ont sensibilisé le public à Paris. Le projet, proposé par la Commission en mai 2022, vise à combattre la prolifération des images et vidéos d’abus sexuels sur enfants et le grooming.

Controverse sur le chiffrement

Le règlement impose aux plateformes de détecter et de signaler les contenus pédocriminels, ce qui pourrait nécessiter de désactiver le chiffrement des messageries. Certains États, comme l’Allemagne, s’opposent à cette mesure, craignant une surveillance généralisée et la fin de la confidentialité des communications.

Statistiques alarmantes

En Europe, un enfant sur cinq est victime de violence sexuelle, selon le Conseil de l’Europe. En 2023, le NCMEC a enregistré 100 millions de signalements de contenus sexuels impliquant des mineurs, une augmentation notable par rapport à 2022. L’Union européenne héberge 62 % des contenus de violences sexuelles sur les enfants dans le monde.

Opposition politique

Certains députés européens, comme Patrick Breyer du Parti pirate, dénoncent un “chantage” imposé aux utilisateurs de messageries chiffrées, les forçant à choisir entre toutes les fonctionnalités de ces plateformes et la confidentialité de leurs communications.

