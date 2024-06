Free Mobile baisse le prix de son booster 20 Go pour son forfait 2€

Free Mobile permet désormais de profiter d’un forfait 20 Go à 6,99€/mois et même à 4,99€ pour les abonnés Freebox.

Un mois après avoir lancé son booster 20 Go face aux offres agressives de ses concurrents, Free Mobile poursuit sa stratégie d’alignement sur les baisses de prix de ses rivaux. Les nouveaux et abonnés actuels à son forfait 2€ peuvent dès à présent profiter de son option payante à un euro de moinz, soit à 3,99€/mois. Au total le forfait reviendra à 5,99€/mois avec les appels illimités, 20 Go en 4G en France métropolitaine au lieu de 50 Mo et 10 Go en roaming (Europe et DOM (au-delà 0,00181€/Mo).

Les abonnés Freebox peuvent en profiter pour seulement 3,99€/mois. Pout ceux qui disposent déjà d’un booster chez Free Mobile, il est possible de migrer vers cette offre moyennant 10 euros de frais.

