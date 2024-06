Free Mobile : mise à jour mineure de sa première application sur Android

Une première mise à jour pour la toute nouvelle application Free est déployée sur Android, avec la correction d’un léger souci.

Le 23 mai dernier, l’application Espace abonné Freebox a évolué pour accueillir la gestion de l’espace abonné Free Mobile et a ainsi été renommée simplement “Free”. Elle permet ainsi de gérer plusieurs choses pour les abonnés mobiles, notamment les factures ou encore surveiller sa consommation de data.

L’application est disponible sur Android et iOS, mais une nouvelle version logicielle a été déployée hier sur l’OS de Google. Pas de grande nouveauté au programme, mais la correction d’un souci au niveau de l’affichage du nom du forfait mobile. Un correctif léger donc, mais l’opérateur a l’habitude sur ses applications de déployer de nouvelles fonctionnalités au compte gouttes. Si vous souhaitez connaître plus en détail l’application, vous pouvez retrouver notre test et avis complet sur “Free” en cliquant sur ce lien.

