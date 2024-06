Déploiement de la fibre optique : la présidente d’UFC-Que Choisir s’inquiète et appelle le gouvernement à réagir

Marie-Amandine Stévenin, présidente de l’association de consommateurs, s’interroge sur le plan de déploiement de fibre optique, craignant que le gouvernement ait “abandonné” son ambition de fournir la fibre pour tous en 2025.

Le Plan France Très Haut Débit, lancé il y a 11 ans, entendait voir la fibre disponible pour tous fin 2025. Avec des “efforts remarquables”, plus de 80% des foyers sont maintenant éligibles souligne la présidente d’UFC-Que Choisir, mais elle s’inquiète qu’après avoir pointé du doigt de nombreux problèmes de raccordements l’année dernière, “le gouvernement n’a pris aucune mesure pour remédier à cette situation. Pire encore, il semble saboter délibérément tout effort visant à garantir l’atteinte de ses propres objectifs“.

Marie-Amandine Stévenin souligne ainsi des initiatives avortées comme l’annonce de l’ancien ministre délégué chargé du numérique de la création d’un droit au très haut débit ou encore le fait que la proposition de loi déposée pour obtenir des indemnités ou résilier sans frais en cas de raccordement échoué n’a toujours pas été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Des regrets qui sont amplifiés par le fait que les récents engagements des opérateurs pour améliorer la qualité des raccordements ne sont pas “contraignants” à ses yeux et ne peuvent donc pas vraiment rassurer les consommateurs.

Le fait qu’un accord avec Orange ait réduit l’objectif de couverture dans certaines zones et que le budget de l’État destiné au déploiement de la fibre ait été réduit de plus de 150 millions d’euros ajoute à ses inquiétudes. “Le gouvernement a-t-il perdu ses ambitions de garantir à chaque Français l’accès à la fibre d’ici fin 2025 ? J’espère sincèrement que non, et je l’appelle à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les consommateurs puissent pleinement bénéficier de cette technologie, en commençant par la création d’un droit opposable à un très haut débit de qualité” conclut-elle.

Source : Que-Choisir

