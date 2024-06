Free lance un nouveau concours avec Disney+, un cadeau d’une valeur de 1000€ est en jeu

A l’occasion de la sortie de la nouvelle série “Becoming Karl Lagerfeld” sur Disney+, la plateforme de SVOD et Free lancent un nouveau jeu concours.

Vous pouvez participer dès aujourd’hui et jusqu’au 21 juin à 12h pour tenter de remporter plusieurs cadeaux sur le site de Free.

Pour participer à ce jeu-concours, il suffit de répondre au questionnaire présent sur cette page. Une fois inscrits, les participants doivent attendre la fin du jeu-concours pour le tirage au sort.

Les tirés au sort pourront obtenir des cadeaux pour les amateurs de mode et de lecture, notamment un bon d’achat d’une valeur de 1000€ à valoir sur le site Vestiaire Collective, mais aussi des exemplaires du livre “Kaiser Karl” de Raphaëlle Bacqué au Livre de Poche sont également mis en jeu.

Disney+ est inclus avec l’abonnement Freebox Ultra sans frais supplémentaires. Pour les abonnés Freebox Pop, il est disponible en option à partir de 5,99€/mois. Vous pouvez accéder à Disney+ via la chaîne 132 de votre téléviseur ou en utilisant l’application Disney+ depuis votre Freebox. L’offre permet de regarder des films et séries Disney sur plusieurs appareils, avec des abonnements Standard (5,99€/mois avec pub, 8,99€/mois sans pub) et Premium (11,99€/mois) offrant différentes résolutions et options.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox