Abonnés Freebox : trois nouveaux jeux PC gratuits avec Amazon Prime, dont un titre populaire dans un univers culte

Un jeu très apprécié tiré de la licence Star Wars et bien d’autres sont à découvrir cette semaine avec Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, trois titres ont été ajouté à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant 33 jours et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Participez à l’ascension de la 501e légion de Stormtroopers d’élite de Dark Vador et combattez dans une toute nouvelle saga scénarisée où chacune de vos actions a un impact sur le front de bataille et, en fin de compte, sur le destin de la galaxie Star Wars. Choisissez parmi six classes de soldats distinctes, ainsi que des personnages héros bonus pour chacune des quatre factions : Les rebelles, les impériaux, la CIS et la République. Montez ensuite à bord de plus de 30 véhicules terrestres et spatiaux différents, dont le clone BARC speeder, l’AT-RT, le nouveau Jedi Starfighter et l’ARC 170. En bref, plongez vous dans une guerre épique dans l’univers de science fiction le plus populaire de tous les temps avec Star Wars Battlefront II. A noter, il s’agit de la première version “classique” du jeu et non du remake.





Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Dans Werid West Definitive Edition, découvrez une révisite sombre et fantastique du Far West où les hommes de loi et les flingueurs partagent la frontière avec des créatures fantastiques. Vous y trouverez des histoire de héros atypiques, inscrite dans la légende grâce aux décisions que vous prenez dans un pays impitoyable. Chaque partie est unique, car le jeu adapte l’histoire aux actions du joueur et à ses choix passés pour créer un arc dramatique idéal.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Pour une tout autre ambiance, plus poétique et un peu plus prise de tête, vous pouvez vous tourner vers Genesis Noir. Vous incarnez No Man, un colporteur de montres pris dans un triangle amoureux avec d’autres êtres cosmiques, Miss Mass et Golden Boy. Lorsque votre liaison se transformera en une âpre confrontation, vous serez témoin d’un coup de feu tiré par un dieu jaloux, également connu sous le nom de Big Bang. Plongez dans l’univers en expansion et cherchez un moyen d’empêcher ou de détruire la création et de sauver votre amour.



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

A

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. Vous avez également accès à bien plusieurs autres jeux sur la page Prime Gaming, y compris des triple A comme Tomb Raider ou Fallout 3.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox