Netflix prépare une nouvelle interface pour les box et les téléviseurs connectés

Une refonte majeure est envisagée pour l’application Netflix sur TV.

Un test qui laisse Netflix assez confiant. La page d’accueil de l’application TV du géant de streaming fait en effet l’objet d’expérimentations pour changer de look, avec un remplacement des vignettes statiques qui présentent les contenus par des boîtes qui s’étendent dès que vous les survolez avec votre télécommande.

Une évolution assez importante en termes de visuel, puisque pour l’instant on peut voir surtout une bande-annonce d’un titre et d’autres informations sur le haut de l’accueil lorsque vous faites défiler la page. Avec ce changement, les données que vous cherchez seront plus visibles : lorsque vous passez votre souris sur un programme pendant assez longtemps, Netflix commencera à lire un court aperçu dans la vignette, vous y trouverez également date de sortie, synopsis, nombre d’épisode et genre…

Source : The Verge

“Nous voyons souvent des membres faire de la gymnastique avec leurs yeux tout en scrutant l’expérience à la maison” déclare Netflix à The Verge. D’autres changements sont prévus : le menu sur le côté gauche est supprimé et remplacé par une selection plus simplifiée en haut de l’écran avec plusieurs sections : recherche, accueil, émissions, films… Une section qui est accessible d’un simple appui sur le bouton retour. Certaines options sont réduites, comme les catégories ou la section “nouveau et populaire“.

Cette page d’accueil sera testée sur plusieurs appareils de streaming dont des décodeurs et des smart TV par un petit groupe d’abonnés et Netflix affirme que l’expérience pourra s’étendre à davantage de monde si cela fonctionne. Reste à voir si les Freebox, Bbox et consorts pourront obtenir cette page d’accueil si l’essai est concluant.

