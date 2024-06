Abonnés Freebox Pop, Ultra et mini 4K : deux nouvelles chaînes gratuites sur Pluto TV

Apprendre, se déhancher ou se détendre, telles sont les propositions des nouvelles chaînes lancées sur Pluto TV.

La plateforme AVOD n’a de cesse d’enrichir son catalogue en proposant récemment une nouvelle chaîne dédiée à South Park ou encore aux films catastrophes. Cette semaine, ce sont deux nouvelles chaînes qui ont été lancées, l’une étant une chaîne Pluto TV originale et l’autre une compilation musicale, pour deux ambiances radicalement différentes.

Sur Pluto TV Guerre & Histoire, retrouvez une collection de films de guerre mais également des documentaires captivants et immersifs. Des récits épiques et des témoignages poignants afin de revivre les moments les plus marquants de l’histoire moderne. L’autre est une chaîne musicale nommée “Pride Party“, qui se veut être un miroir du mois des fiertés :un mois de célébration, où la communauté LGBTQ+ se rassemble, partout dans le monde, dans des rassemblements joyeux et colorés à travers les rues pour crier haut et fort leur droit d’être eux-mêmes avec une justice et des opportunités égales.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animés, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox