Une nouvelle arnaque vise les abonnés Free, méfiez vous de ce mail qui vous invente des frais

Une campagne de phishing plutôt bien réalisée cible les abonnés de l’opérateur de Xavier Niel.

Le hameçonnage, ou plus communément appelé phishing, continue d’être un moyen de piéger des internautes peu informés ou peu prudents. Free en a souvent été l’objet, comme d’autres opérateurs ou services, avec des escrocs prenant son identité pour tenter d’extorquer de l’argent ou des données personnelles aux abonnés Freebox ou Free Mobile.

Un mail sobre, intitulé “Votre contrat Free” est actuellement envoyé à certains abonnés, reprenant la mise en page habituelle utilisée par l’opérateur. On peut ainsi y lire qu’afin de continuer à bénéficier de son abonnement Free sans interruption, “des frais de réactivation de votre contrat seront appliqués à votre abonnement”, sans quoi une suspension de l’abonnement et des services associés à la ligne est à prévoir.

Ce type de frais n’existe pas et le lien fourni par le bouton mène à un site à l’URL douteuse. Il est important ainsi de se méfier des mails reçus qui jouent sur votre panique. N’hésitez pas, dans le doute, à contacter vous-même et par vos propres moyens votre opérateur pour confirmer vos soupçons avant d’initier toute démarche.

Faire preuve de prudence et signaler

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pour rappel, vous pouvez signaler tout site de phishing sur https://phishing-initiative.fr/.

Merci à Quseqon

