Un nouveau modèle de TV 4K OLED est proposé aux abonnés Freebox

Les abonnés Freebox peuvent commander depuis leur espace client Free un nouveau téléviseur OLED de chez Samsung.

Si vous souhaitez prendre un nouveau téléviseur mais que vous aimeriez pouvoir échelonner votre paiement sur une longue durée, la boutique dédiée sur l’espace abonné Freebox peut vous intéresser. Elle permet en effet d’acheter un téléviseur et de le payer sur trente mois, bien qu’à tout moment il soit possible de payer le restant dû une fois la commande passée.

Plusieurs modèles sont proposés, avec des technologies différentes, mais un seul téléviseur propose l’OLED. La nouvelle gamme S85D 2024 est donc arrivée sur l’espace abonné Freebox, disponible uniquement en version 55 pouces. Cette dernière propose entre autres l’application TV Oqee by Free pré-installée qui permet ainsi aux abonnés Freebox d’accéder à leurs chaînes sur leur téléviseur.

Il faudra débourser 429€ à la commande et 28.99€/mois sur trente mois pour acquérir ce modèle. D’autres modèles QLED ou UHD sont disponibles et certains sont même en promotion. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox