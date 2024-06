Free lance deux nouveautés dans son application TV Oqee sur Android

Free permet désormais de toujours rester connecté au même profil sur la version Android d’Oqee. L’opérateur intègre également la recherche spécifique dans les replay.

Améliorer sans cesse l’expérience utilisateur, telle est la mission des équipes de l’application TV Oqee by Free. Après la version iOS, Smart TV Samsung ou encore web, une nouvelle mise à jour déployée ce week-end sur les smartphones Android rend désormais possible la sélection d’un profil au démarrage de l’application pour ne plus afficher tous les profils à chaque ouverture de l’application.

Autre nouveauté, les abonnés Freebox et Free Mobile 5G disposant de cette application peuvent accéder à un outil de recherche spécifique à l’intérieur de chaque portail de replay. Enfin, l’écran au lancement de l’application a été mise à jour aux couleurs de la nouvelle charte d’Oqee by Free.

L’interface de Free permet de profiter des chaînes TV en direct et des Replay inclus, ainsi que certaines fonctionnalités avancées comme contrôle du direct, start-over, ou encore les enregistrements à distance. Le service Oqee Ciné et ses 500 films et séries en accès gratuit est également intégré.

