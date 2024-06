Les nouvelles bornes automatiques de Free parlent désormais anglais

Free fait évoluer ses bornes automatiques qui proposent désormais une interface entièrement en anglais, en plus du français.

En 2022, Free lancaist une nouvelle version de ses bornes automatiques permettant aux abonnés de gerer leurs compte Free, demander une nouvelle carte SIM et bien sûr souscrire à une Freebox ou Free Mobile. Ces nouvelles bornes automatiques proposent depuis 10 jours une interface en anglais en plus du français. Une fonctionnalité qui arrive à point pour les JO, puisque depuis ces bornes, il est possible aux touristes de sosucrire aux différents forfaits Free pour 1 mois uniquement.

Pour ceux qui ne connaitraient pas ces nouvelles bornes automatiques, elle permettent, au travers d’un écran tactile, et d’une interface entièrement refaite, de choisir l’offre de son choix, que ce soit un forfait Free Mobile ou Freebox. Mais également, il est possible d’y acheter directement son mobile, via une interface reprenant le site web mais totalement repensée pour pouvoir parfaitement choisir le modèle, le stockage, la couleur sur une même page. Il y a bien sûr possible de choisir l’achat comptant ou la formule Free Flex, qui permet de payer son smartphone en plusieurs fois sans frais ou de le louer.

Ecran pour l’achat d’un mobile

Une fois le règlement effectué avec une carte bancaire, lors de la souscription à un forfait mobile, vous pourrez récupérer immédiatement la carte SIM en triple découpe (Mini SIM, Micro SIM ou Nano SIM). En ce qui concerne l’achat de mobile, un ticket sera imprimé vous permettant d’aller retirer votre smartphone directement au comptoir du Free Center. Dans tous les cas, un ticket de la transaction s’imprime sur la borne : il fournit des informations importantes (identifiants pour la gestion du compte, numéro d’appel pour l’assistance…).

Ces nouvelles bornes intègrent également d’autres nouveautés comme la gestion du paiement sans contact ou encore l’aide à la connexion pour les conseillers.

