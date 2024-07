5G : Free Mobile accélère le déploiement de la bande 3,5 GHz, Orange passe déjà la barre des 10 000 sites

Free Mobile a déployé plus de sites 3,5 GHz que ses rivaux en juin mais doit encore cravacher pour remplir ses objectifs. Orange poursuit son cavalier seul.

Accélérer pour respecter ses engagements. Dans son nouvel observatoire mensuel des déploiements des réseaux 5G des opérateurs, l’Agence nationale des fréquences fait état d’une nouvelle performance de Free Mobile sur le déploiement de la bande 3,5 GHz. En retard sur ses concurrent depuis juin 2022, l’ex-trublion commence à accélérer la cadence. Après avoir déployé plus de sites que ses rivaux en mai, l’opérateur a remis le couvert durant le mois de juin.

L’ex-trublion a ainsi rendu techniquement opérationnels plus de sites que ses concurrents, soit 221 supports contre 171 pour Orange, 152 pour SFR, et 124 pour Bouygues Telecom.

Au total, Free Mobile compte 6 518 sites 3,5 GHz. Il devra en déployer encore 1482 d’ici la fin de l’année pour respecter ses engagements à savoir le déploiement de 8000 sites dans cette fréquence. Cela revient à une activation de 247 sites en moyenne par mois.

De leur côté, Bouygues Telecom et SFR ont rempli cet objectif durant le mois de mai, ils comptent respectivement 8 127 et 8374 sites. Fort de ses 10 055 sites techniquement opérationnels, Orange, passe déjà un nouveau cap. Il est le premier opérateur à avoir franchi le cap des 8000 sites 3,5 GHz en novembre 2023. L’objectif 2025 de 10 500 sites est dans son viseur.

Au classement général, Free Mobile conserve son leadership premier avec 19 632 sites 5G. Il devance Bouygues Telecom et ses 13777 supports dont 13 589 sont équipés de la bande 2100 MHz, SFR ( 12 239 dont 8294 en 2100 MHz) et Orange (10104). L’opérateur déploie exclusivement la bande 3,5 GHz pour plus de débit, il ne compte que 128 sites en bande 2100 MHz.

Au 1er juillet, 38 138 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs de téléphonie mobile. Ces derniers émettent des ondes radio mais peuvent ne pas encore être commercialement ouverts. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

