Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux à télécharger gratuitement avec un titre tiré d’une licence très connue mais il faudra faire vite

Vous pouvez obtenir dès maintenant un jeu tiré de la licence Hitman et plusieurs autres titres, gratuitement grâce à Amazon Prime.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui,3 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, à l’exception d’un d’entre eux, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Tiré d’une licence de jeu d’infiltration très populaire Hitman Absolution est disponible jusqu’au 10 juillet prochain.Le jeu suit l’Assassin Originel qui entreprend son contrat le plus personnel à ce jour. Trahi par l’Agence et traqué par la police, l’Agent 47 se retrouve en quête de rédemption dans un monde corrompu et tordu. Traquez vos proies, combattez-les de front ou adaptez-vous au fur et à mesure. En tant qu’Agent 47, c’est à vous de choisir grâce à des mécanismes de jeu très évolués et à un système d’IA révolutionnaire pour l’époque.



Autre jeu qui a pu marquer une génération sur console, Call of Juarez: Bound in Blood. Le Far West, 1864. Afin de sauver leur famille, les frères McCall tueront tous ceux qui se dresseront entre eux et le légendaire Gold of Juarez. Mais lorsque l’attrait de l’argent et des femmes met à l’épreuve leur lien, le sang qu’ils partagent s’avérera-t-il plus épais que l’eau ?



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Pour le troisième titre, bienvenue dans le Wall World, un rogue-lite minier doté d’éléments de Tower Defense. Explorez des mines générées de manière procédurale et découvrez des biomes fantastiques. Trouvez des ressources et des technologies permettant d’acheter de précieuses mises à niveau. Combattez des hordes de monstres agressifs à l’aide de votre base mobile. Parcourez le mur librement de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques. Trouvez les traces des autres et exploitez audacieusement les gisements que personne n’a encore exploités.



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire



