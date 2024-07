Qui d’Orange, SFR, Bouygues ou Free propose le meilleur réseau dans les trains aujourd’hui ?

Les réseaux de trains et de métro et globalement les transports en communs souffrent encore de disparités en termes de qualité de service selon les opérateurs.

La connexion à internet via son mobile est généralement assurée pour 99% de la population française, mais qu’en est-il des voies ferroviaires ? Dans son dernier rapport sur l’état d’internet en 2023, le régulateur des télécoms (Arcep) a dressé un bilan de la qualité du réseau mobile dans les transports en communs, certains opérateurs s’en sortent mieux que d’autres selon les lignes considérées.

Ainsi, pour les trains Intercités ou les TER, Orange reste premier avec un taux de réussite de navigation web de 77%. Il est suivi par Free Mobile (70%) et SFR et Bouygues Telecom sont derrière avec 66%. Pour les axes de longue distance, comme les TGV, l’opérateur historique réussit à afficher une page web dans 79% des cas, contre 73% chez Free, 65% chez SFR et 64% chez Bouygues Telecom. Il est ainsi plus compliqué d’obtenir une connexion stable lors d’un trajet dans un train régional par rapport à des plus longues distances.

Pour l’ensemble des transports ferroviaires, la couverture avec une connexion satisfaisante est assurée seulement à 70%, tandis que dans les métros «Orange atteint 98% de taux de succès, suivi de près par SFR et Bouygues Telecom (97%) et Free Mobile (94%)», indique l’Arcep. Sur les axes ferrés franciliens (RER et Transiliens), Bouygues Telecom (84 %), SFR et Free Mobile (83 %) sont derrière Orange qui présente la meilleure performance avec 90 % de taux de succès sur le web.

On peut ainsi observer que Free s’en sort globalement bien, malgré l’avancée considérable d’Orange sur ses concurrents puisqu’il est deuxième opérateur sur la majorité des voies ferroviaires. Les étant le métro et les axes franciliens où il se retrouve à la dernière place . Quant aux routes, la qualité de service internet reste élevée avec près de 92% des pages web affichées en moins de 10 secondes sur les axes routiers. C’est encore une fois Orange qui propose le meilleur taux de réussite en navigation web (95%), suivi par SFR avec 92% puis Bouygues Telecom et Free avec 91% de réussite.

Au 1er trimestre 2024, la couverture mobile des principaux axes de transports en 4G est estimée comme suit par le régulateur des télécoms. On peut ainsi noter une certaine disparité selon les opérateurs en termes de disponibilité sur les voies ferroviaires, Free étant encore dernier, bien que cela ne se joue qu’à 1% face à Bouygues et SFR, qui sont eux assez proches d’Orange.

