Les internautes se lâchent sur les réseaux : Xavier Niel se prend déjà la tête avec sa nouvelle IA Moshi, une ferme à smartphones

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Lancée cette semaine, la nouvelle IA vocale et très réactive de Kyutai, le laboratoire créé notamment par Iliad et Xavier Niel, ne manque pas d’humour. Moshi n’a pas manqué de se moquer du fondateur de Free et de son anglais approximatif ! L’intéressé n’a pas manqué de lui répondre sur X.

who the fuck does she think she is? pic.twitter.com/0waVyMStsh — Xavier Niel (@Xavier75) July 4, 2024

Laissez les boutiques des opérateurs tranquilles, les autres aussi.

🇫🇷 ALERTE INFO | Des casseurs vandalisent une boutique Orange au centre-ville de Lyon. #Legislatives2024 pic.twitter.com/lYf2ADsTiZ — Cerfia (@CerfiaFR) June 30, 2024

Une ferme de smartphones chinoise, on parle de fermes à clic, certaines sont utilisées pour des escroqueries en ligne.

A Chinese phone farm. These setups are capable of mass activity in seconds.. 📱📱📱📱pic.twitter.com/3FSjfPMwLy — H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) June 28, 2024

Quand la qualité des raccordements et des interventions des techniciens est parfois voire souvent remise en question, certains ne se cachent même plus…

le gars, technicien de maintenance telecom, incite à la dégradation de matériels d’usagers 🤨@arcom_fr toujours prompt à jouer les chevaliers blancs on fait quoi la ? pic.twitter.com/XZtzreBl8w — Fildefer (@lesremo) July 5, 2024

La nostalgie des cartes téléphoniques refait surface mais encore faudrait-il avoir la cabine pour la faire fonctionner.

Renseignements pris auprès des PTT : il ne reste que 4 cabines téléphoniques en France et elles vont être supprimées très bientôt. C’est donc 120 000 francs jetés par la fenêtre 😞 https://t.co/eEo8AUFp9F — Super Gamerside 🐘 (@supergamerside) July 5, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox