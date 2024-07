Droits TV : DAZN fait une offre de 375 millions d’euros par an à la LFP qui hésite encore

Le conseil d’administration de la LFP s’est réuni aujourd’hui mais n’a pas encore accepté une nouvelle offre de DAZN. Elle espère récupérer entre 75 et 125 millions d’euros par an ailleurs.

La Ligue 1 est encore sans diffuseur à près d’un mois du lancement de championnat. Alors que les négociations avec Canal+ ou beIN Sports n’aboutissent pas, c’est DAZN qui vient de faire une proposition à la LFP pour récupérer huit matches sur neuf par journée.

Le montant de cette offre s’élèverait à 375 millions d’euros par an en moyenne, avec un premier paiement de 300 millions la première année jusqu’à 500 millions au bout de cinq ans. Un bonus de 50 millions annuel serait versé si le service de streaming dépasse les deux millions d’abonnés.

Malgré cette offre, le conseil d’administration de la LFP a préféré ne pas trancher lors de sa réunion ce matin et l’idée d’une chaîne 100% Ligue 1 éditée par LFP n’est pas encore laissée de côté. Cependant, si l’offre de DAZN était retenue, la LFP voudrait réussir à vendre le package B soit la meilleure affiche ou deuxième choix une sur deux ainsi que les droits des matches en quasi-direct (détenus par Free) entre 75 et 125 millions d’euros. Les droits domestiques atteindraient ainsi en moyenne entre 450 et 500 millions par an, soit moitié moins que le milliard attendu lorsque les enchères ont été lancées l’année dernière.

