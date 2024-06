Ligue 1 : la chaîne de la LFP se précise, un plan B de plus en plus détaillé

La Ligue de Football Professionnel a détaillé devant son conseil d’administration la chaîne dédiée à la Ligue 1 qu’elle lancerait si aucun diffuseur n’était trouvé.

Toujours orpheline de diffuseur, la Ligue 1 pourrait se retrouver ) suivre un plan B élaboré par la LFP : une chaîne 100% Ligue 1 distribuée par les opérateurs mais pas seulement. Si aucun accord n’est trouvé avec beIN ou DAZN, la LFP pourrait en effet mettre en place sa propre chaîne.

Elle passerait pas Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, mais aussi par Amazon Prime Video, qui a diffusé 80% des trois dernières saisons, Molotov TV et Google TV. Un challenge à relever notamment d’un point de vue financier puisque ces distributeurs n’offrent pas de minimums garantis à la Ligue et les propositions portent sur un pourcentage reversé pour chaque abonné recruté, sans somme fixe. Ainsi, les revenus seraient complètement corrélés au succès d’audience de la chaîne.

Lors du conseil d’administration, le directeur général de la société commerciale de la LFP a notamment abordé les aspects techniques, mais aussi éditoriaux et financiers. Des moyens de diffusions ont déjà achetés il y a des mois pour être parés à cette éventualité. De grands acteurs, notamment les dirigeants de la CVC, ont soutenu le projet puisque ce plan B paraît de plus en plus inévitable. En effet, alors que Canal+ a nié l’existence d’une proposition de deal, les négociations s’éternisent avec les deux alternatives : DAZN et beIN Sports, qui lui s’est dit “évidemment intéressé” par le championnat, à la condition d’un prix “juste”.

Source : L’Équipe

