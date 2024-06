Ligue 1 : beIN Sports “évidemment” intéressé par les droits mais réclame le “juste prix”

Le directeur des antennes de beIN Sports a affirmé s’intéresser aux droits de la Ligue 1, mais pas à n’importe quelles conditions.

A quelques mois de la reprise du championnat, la Ligue 1 est encore sans diffuseur et la LFP se prépare à toutes les éventualités. Florent Houzot, directeur des antennes du principal pressenti pour récupérer les droits à savoir beIN Sports, a affirmé que la chaîne s’intéressait bel et bien au championnat.

“Tous les matins en me rasant, j’y pense à la Ligue 1” explique-t-il, tout en ajoutant que le président du groupe “ le dit tous les jours : sa stratégie, c’est d’acheter des droits au juste prix et le juste prix, c’est beIN qui le fixe, on ne va pas se mettre en difficulté, (…) mais évidemment, ça (la Ligue 1) intéresse beIN“. Ainsi, un prix juste est attendu et apparemment, le fait que la LFP ait revu à la baisse ses ambitions n’a pas encore suffit.

Si l’idéal pour la ligue serait bel et bien de trouver un diffuseur en la personne de beIN, avec une chaîne 100% portée par la chaîne quatari et distribuée exclusivement par Canal+, les discussions avec la filiale de Vivendi sont au point mort. Certains arguent que c’est le refus de cette dernière de renégocier le contrat liant les deux chaînes, Canal a démenti ces informations affirmant à l’AFP “qu’aucune proposition de cette nature ne lui a été faite“. Le plan B, qui sauverait les meubles, serait le lancement d’une chaîne éditée par la LFP en partenariat avec les opérateurs, au prix de 25€/mois en attendant.

Source : AFP

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox