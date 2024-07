Free Mobile compte désormais plus de sites 3G que SFR et continue de progresser sur la 4G

L’ANFR a dévoilé ses chiffres pour le déploiement de la 4G en France et Free Mobile, s’il est toujours premier en nombre d’activations durant le mois de juin, a largement ralenti la cadence.

Le mois de mai 2024 aura été marqué chez Free par l’activation de plus de 8000 sites, notamment dans la bande 2100 MHz. Depuis ce coup d’éclat, l’opérateur est retourné à un rythme assez normal et proche de ses concurrents. Ainsi, au 1er juillet, 59 431 sites 4G sont en service en métropole. Les autorisations de sites 4G ont poursuivi leur progression sur le mois de juin : elles se sont accrues de 0,4%. Les mises en service de sites 4G ont, quant à elles, augmenté de 0,6%.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Bouygues Télécom (27 934 sites, + 148 en juin 2024)

(27 934 sites, + 148 en juin 2024) Free Mobile (26 974 sites, + 188 en juin 2024)

(26 974 sites, + 188 en juin 2024) Orange (30 943 sites, + 163 en juin 2024)

(30 943 sites, + 163 en juin 2024) SFR (27 139 sites, + 181 en juin 2024)

Focus sur le déploiement 4G de Free

L’opérateur de Xavier Niel a activé 188 sites au total durant le mois qui vient de s’écouler et comptabilisait ainsi 26 974 sites actifs au 1er juillet 2024. On peut noter que les activations sont relativement homogènes, avec 127 activations sur la bande 700, très utilisée par l’opérateur tant en 4G qu’en 5G, 161 mises en service sur la bande 2100 et 90 sur la bande 2600. L’opérateur est ainsi premier en termes de déploiement toutes fréquences confondues sur cette période, devançant de peu SFR, mais toujours dernier en nombre de sites actifs au total.

Le rythme de déploiement a été dans les normes pour tous les opérateurs, Orange profitant de sa large avance pour déployer moisn de sites que ses concurrents.

Et la 3G alors ?

Surprise ! Free est désormais le troisième opérateur en nombre de sites 3G en France, derrière Bouygues et bien sûr Orange. L’opérateur a déployé 191 nouveaux sites 3G durant le mois de juin et comptabilise ainsi 27 040 installations actives, dépassant pour la première fois SFR qui en compte 26 969 avec 92 activations durant la même période. L’écart reste assez serré malgré tout entre les deux opérateurs et Free est encore à plus de 800 sites d’atteindre le niveau de Bouygues Telecom, et à 3000 sites d’espérer atteindre celui d’Orange qui reste indétrônable.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox