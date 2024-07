Freebox : sur quels canaux sont disponibles les chaînes du nouveau bouquet Ciné+ OCS de Canal+

Les six chaînes de la nouvelle offre ciné de Canal+ sont disponibles sur Freebox TV du canal 109 à 114.

En lançant ce 3 juillet son nouveau bouquet Ciné+ OCS, Canal+ a effectué certains changements, l’heure est à la réduction du nombre de flux. Les chaînes OCS Max, OCS Pulp, OCS Géants et Ciné+Premier ont été remplacées par la chaîne OCS. Dans le même temps, Ciné+Famiz, et Ciné+Club sont devenues Ciné+Family et Ciné+Festival.

Disponible dès à présent sur les Freebox, les 6 chaînes de ce pack affiché à 12,99€/mois, sont regroupées à la suite dans la zapliste de Freebox TV. La nouvelle chaîné OCS qui diffuse des films 6 mois après la sortie salle est à retrouver sur le canal 109. Ciné+Frisson reste sur le canal 110, Ciné+Émotion, tout comme Ciné+ Frisson sur le canal 111.

La nouvelle chaîne Ciné+ Family qui propose des comédies populaires, films d’animation et d’aventures pour réunir toute la famille est à retrouver sur le canal 112 alors que Ciné+ Festival vous attend sur le canal 113 à la place de Ciné+ Club. C’est ici que le cinéma indé sera à l’honneur. Enfin, Ciné+Classic garde sa numérotation sur le canal 114 et diffuse des films cultes du cinéma français, américain et européen, des années 30 aux années 90. Auparavant, les chaînes OCS Max, OCS Pulp, OCS Géants étaient accessibles sur les canaux 115 à 117.

