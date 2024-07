Découvrez gratuitement Moshi, la nouvelle IA vocale développée par Kyutai (Xavier Niel)

Le laboratoire d’intelligence artificielle cofondé par Iliad et Xavier Niel vient de mettre à disposition sa toute nouvelle IA vocale nommée Moshi et vous pouvez la tester dès maintenant.

Kyutai a présenté hier sa toute première IA vocale, montrée comme un exemple de réactivité avec un temps de latence record et surtout la capacité d’anticiper ce qu’on lui dit et de répondre avant même qu’une phrase soit terminée. Le prototype a été mis en service en fin de journée et rendu disponible à tous ceux qui souhaitent l’essayer depuis l’adresse suivante : https://moshi.chat.

Pour essayer ce nouveau modèle d’IA, il vous suffit de vous inscrire avec votre adresse email, vous aurez droit à une session de 5 minutes de discussion avec l’intelligence artificielle. Cependant, il est possible de lancer plusieurs sessions à la suite. Il vous sera bien sûr demandé d’autoriser l’utilisation du micro, puisque la conversation ne se fait qu’à la voix. Il est cependant nécessaire de savoir parler anglais pour engager une réelle conversation.

La conversation peut porter sur de nombreux sujets, bien que le modèle soit assez passif pour l’instant. Si l’IA affirme qu’elle pourra vous assister dans certaines tâches ou trouver des informations, ce n’est pas encore le cas pour l’instant. Elle est cependant capable de reconnaître une voix triste et répondra en conséquence par exemple. Il est possible de conserver une trace de votre conversation, en vidéo ou en audio si vous le souhaitez.

Il s’agit ici d’un prototype proposé par Kyutai, mais le laboratoire a bien plus d’ambition pour Moshi. Tournant sur le cloud, Moshi peut aussi être installée localement sur un appareil non connecté à Internet, comme un ordinateur ou un smartphone et “a le potentiel de révolutionner l’usage de la parole dans le monde digital” explique Iliad.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox