Free au top niveau sur l’IPv6 avec ses Freebox mais toujours au point mort sur le mobile

Un taux record d’activation de l’IPv6 de 99% sur les Freebox grand public et 100% sur la Freebox Pro, mais seulement 1% chez les abonnés Free Mobile.

Pour éviter une scission d’internet en deux avec l’IPv4, la transition vers IPv6 est aujourd’hui cruciale. Excellente élève en la matière, la France se classe troisième parmi les 100 pays comptant le plus d’internautes raccordés en IPv6 par leur opérateur, avec un taux d’utilisation de 64,6 % en avril 2024, derrière l’Inde (71,2 %) et la Malaisie (65,5 %).

L’Arcep est engagée dans le suivi et l’accompagnement des efforts des acteurs dans le déploiement et l’activation de ce protocole. Aujourd’hui, le régulateur dévoile une mise à jour des données récoltées avec l’Afnic jusqu’à fin 2023.

“La transition vers IPv6 continue de progresser chez les opérateurs : mi-2023, elle concerne 81 % des clients fixe grand public (FttH, câble, ADSL) et 66 % des clients mobile, avec de fortes disparités entre les fournisseurs d’accès. Bien que les hébergeurs de sites et d’e-mails soient encore en retard, des progrès sont notables, avec une augmentation de 6 points du taux d’activation d’IPv6 pour les hébergements web et un doublement de l’utilisation de l’IPv6 pour les e-mails, passant d’un taux de 8 % à 19 % entre mi-2022 et mi-2023″, note l’Arcep.

Les écarts sont importants entre Orange, Free, SFR et Bouygues

Sur le fixe, l’Arcep constate dont des disparités importantes chez les opérateurs : Si Free a déjà tout compris avec un taux d’activation de 99%, celui de SFR atteignait seulement 35 % en juin 2023 (+10 pts en un an) contre 85% chez Bouygues qui dépasse sa prévision de 80 % . Chez Orange, le taux est élevé avec 92 % de box activées mi-2023, en progression de 3 pts. Les projections à mi-2024 pour l’opérateur historique s’établissent environ à 96 % contre 93% pour Bouygues et 50% pour SFR. Du côté des activités pro, Free Pro bat tous les records avec 100% d’activations devançant Bouygues Telecom (85%) et Orange (41%).

Sur les réseaux mobiles, l’Arcep observe une poursuite du déploiement d’IPv6 en France métropolitaine, même si des écarts importants subsistent également. Bouygues Telecom est très avancé avec 91 % de clients activés en IPv6 à mi-2023 . Pour sa part, Orange progresse avec un taux de 79 %. Troisième, SFR poursuit sa bonne dynamique commencée en 2021 et affiche un taux de 62%.

Malgré la compatibilité de son réseau mobile en IPv6, Free Mobile a quant à un très faible pourcentage de clients IPv6 activés, soit 1% comme en 2022. la raison, le protocole IPv6 n’est pas activé par défaut.

Sur Android, Bouygues Telecom, Orange et SFR activent par défaut l’IPv6 sur les mobiles Android dont la date de commercialisation est postérieure à 2018 (Bouygues), 2020 (Orange) et 2021 (SFR). Free n’active pas l’IPv6 par défaut. Il est nécessaire d’activer manuellement l’IPv6 dans son espace client, puis sur son mobile Android (à moins d’avoir un smartphone commercialisé à partir de juillet 2022)”, indique l’Arcep.

Sur les iPhone, même constat, les trois grands opérateurs activent par défaut IPv6 sur les iPhone dont la version iOS est au minimum 12.2 (Bouygues), 13.0 (Orange pour iPhone 7 et plus récent), 4.3 (SFR) et 15.4 (Orange pour iPhone 6S et SE)”, alors que les abonnés Free Mobile doivent le faire manuellement dans leur espace client, et avoir téléchargé au minimum la version iOS 15.4.

Selon les prévisions fournies par Bouygues Telecom, Orange et SFR, “la transition des smartphones vers IPv6 (non compatibles IPv6 dans leur configuration par défaut) devrait être presque entièrement terminée en 2030, aussi bien pour le grand public que pour les professionnels. La transition pourrait prendre quelques années de plus pour les offres « data uniquement » (domino 4G / 5G, tablette, ordinateurs, etc.)”, indique baromètre de l’Arcep. Free n’a pas été en mesure de transmettre des prévisions concernant les activations d’IPv6 à venir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox