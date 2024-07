Free Mobile propose un nouveau pack avec le tout récent Honor 200

Il vous est possible d’acheter un Honor 200 et des écouteurs sans fil Earbuds X6 chez Free Mobile dans un pack dédié.

À peine sorti de précommande, le Honor 200 est proposé dans un pack comprenant des Earbuds X6 chez Free Mobile. Une solution qui permettra à ceux qui le souhaitent de s’équiper directement d’écouteurs sans fils avec leur tout nouveau smartphone en un seul achat. Il est par ailleurs possible de profiter de 100€ remboursés sur demande jusqu’au 16 juillet pour la commande de ce pack.

Le modèle proposé est de 512 Go, dans son coloris noir pour un montant de 649€ au total. Cependant, il vous est possible de bénéficier de Free Flex pour payer 109€ à la commande puis 18.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat de 84€ si vous désirez le conserver après cette période. En ce qui concerne les écouterus, comptez jusqu’à 40h d’autonomie avec le boîtier de chargement et une charge rapide qui offre 3heures d’écoutes après 10 minutes. Ils sont également compatibles avec le DSP HiFi et disposent d’une réduction de bruit IA.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox