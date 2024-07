Infranum signe pour féminiser l’industrie des infrastructures numériques

La fédération représentant l’ensemble des acteurs de la filière des infrastructures numériques en France annonce un partenariat avec L-Impact pour rendre le secteur plus épanouissant pour les femmes.

Un nouvel accord entre l’association et la fédération, en faveur de la féminisation de la filière. A travers un partenariat signé le 25 juin dernier, trois mesures principales ont été actées pour rendre la filière de la fibre et des infrastructures numériques plus ouvertes aux femmes.

Ainsi, cet accord vise notamment à sensibiliser davantage les jeunes filles sur les parcours professionnels liés aux métiers du numérique. Aujourd’hui, seulement 14% des lycéennes sont dans les spécialités NSI (Numérique et Sciences Informatiques) et SI (Sciences de l’Ingénieur). Pour favoriser l’inclusion des femmes dans ces disciplines, les entreprises de la fédération multiplieront des interventions dans les établissements scolaires.

Le nombre de stages à destination des étudiantes dans les entreprises du secteur doit aussi être augmenté et des réseaux de mentorat et d’accompagnement doivent être mis en place pour favoriser l’intégration des femmes.

