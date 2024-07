SFR annonce discrètement une hausse de prix à certains abonnés

En pleine guerre des prix, SFR continue de faire grimper la facture de ses clients.

Une stratégie à géométrie variable. Après avoir perdu plus de 500 000 abonnés lors du 1er trimestre 2024, SFR a très récemment relancé la guerre des prix aux côtés de Bouygues Telecom en lançant de nouvelles offres très agressives à moins de 10 euros. Si son objectif est d’enrayer la perte massive d’abonnés sur le mobile, SFR n’est pas aussi clément qu’il peut laisser penser. En 2023, et même plus récemment avec sa filiale low cost, l’opérateur a augmenté la facture de ses abonnés fixe et mobile, une hausse s’élevant parfois à 6€. À partir du 26 juillet, une autre vague d’augmentations va être lancée, rapporte Cablereview.

Des abonnés à un forfait SFR 5G 90 Go (+ 10 Go de bonus) vont ainsi devoir payer 1,19€/mois de plus, leur annonce actuellement l’opérateur de manière très discrète en bas de leur facture. De nombreux clients n’en auront donc pas lecture. L’opérateur justifie encore une fois cette hausse par “un contexte persistant d’inflation, marqué par la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique, etc.)”.

Depuis l’année dernière, la filiale d’Altice a opéré un changement de stratégie se concentrant sur les abonnés de valeur plutôt que sur les recrutements. Pour autant, une baisse des prix est à constater chez l’opérateur. En mi-mai et mi-juin, le prix des forfaits mobile a ainsi en moyenne diminué de 17% chez Red by SFR et même de 1% chez SFR, selon le comparateur de prix Zone ADSL.

