Iliad et Free donnent rendez-vous le 29 août prochain

La date des résultats semestriels du groupe Iliad est désormais connue.

Le rendez-vous pris, Iliad dévoilera le jeudi 29 août prochain ses résultats financiers et commerciaux pour le 1er semestre, et le second trimestre. Fort de la meilleure croissance en Europe lors des trois premiers mois de l’année, le groupe de Xavier Niel aura à coeur de confirmer son excellente dynamique commerciale et son leadership à la fois en termes de croissance du chiffre d’affaires et de recrutement de nouveaux abonnés mobile et fixe.

Avec le gain depuis le début de l’année de 698 000 nouveaux abonnés en France, Italie et Pologne, Iliad a pour objectif de continuer de gagner des parts de marché sur tous ses segments avec l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et de devenir le 5ème opérateur mobile européen en 2024. S’il comptait fin mars 49,21 millions d’abonnés, le groupe s’appuie sur une conquête importante en France et en Italie. Dans l’hexagone, Free fait cavalier seul sur les deux segments, en particulier sur le segment mobile. Pour enrayer son insolente machine à recruter des abonnés, Orange, SFR et Bouygues Telecom ont très récemment relancé la guerre des prix avec des offres intégrant plus de 100 Go de données à moins de 10 euros. Une baisse qui fait suite à une hausse des prix constatée en 2023 dans un contexte inflationniste. Pour sa part, Free Mobile n’a pas augmenté ses tarifs, en les bloquant jusqu’en 2027.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox