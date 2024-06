SFR, Orange et Bouygues Telecom relancent la guerre des prix sur le mobile pour faire tomber Free Mobile

Totalement largués sur la conquête d’abonnés depuis plus d’un an face à Free Mobile, Orange, SFR et Bouygues tirent les conséquences de leur choix d’augmenter leurs prix sous couvert de l’inflation. Désormais, l’objectif est de séduire à nouveau avec des promotions très agressives.

Face au cavalier seul de Free Mobile sur les recrutements en 2023 et depuis le début de l’année, les opérateurs relancent la guerre des prix avec l’objectif de conquérir à nouveau les abonnés. Si les promotions à moins de 10€ avec un volume de plusieurs dizaines de gigas de données en 4G voire parfois 5G avaient disparu, les voilà qui pullulent de nouveau. Sosh propose par exemple 80 Go à 9,99€/mois, Red by SFR frappe fort avec 120 Go à 8,99€/mois avec la 5G offerte, et même 300 Go à 15,99€/mois quand B&You propose des forfaits 80 Go et 300 Go à 8,99€/mois et 14,99€/mois.

« Le coût mensuel moyen d’un forfait mobile avec appels illimités et au moins 10 Go de données mobiles est en baisse de 10,4 % sur un mois et de 24,4 % sur un an. A 12,93 euros, l’indice de prix est à son plus bas niveau depuis la création de l’indice en décembre 2019 » , a révélé le comparateur de prix Ariase, dans son baromètre pour le mois de mai.

Contraints de lancer les hostilités face à Free Mobile

Selon les informations du Monde, Orange, Bouygues Telecom et SFR regrettent de baisser leurs prix après les avoir augmentés en 2023, une stratégie qui les a pénalisé commercialement et de surcroît qui ne s’est pas avérée payante puisque elle n’a pas permis de compenser l’inflation. Le trio est aujourd’hui au pied du mur, et se doit de réagir face à la conquête effrénée de Free Mobile sur le segment. En bloquant simplement ses prix jusqu’en 2027 tout en enrichissant son forfait phare à 19,99€/mois (300 Go avec appli TV), l’ex-trublion a séduit plus d’un million et demi de nouveaux abonnés depuis son choix, début 2022, de ne pas toucher à ses prix, une stratégie qu’il maintient depuis son lancement en 2012.

Lors du premier trimestre 2024, Free Mobile est une fois de plus apparu comme le seul maître à bord. L’opérateur a engrangé 212 000 nouveaux abonnés très loin devant ses rivaux. De leur côté, Bouygues Telecom et Orange ont respectivement écoulé 27 000 et 9 000 forfaits alors que SFR en a perdu 487 000, lesquels ne cessent de filer chez la concurrence. La situation est donc on ne peut plus grave chez l’opérateur au carré rouge après une année noire en 2023, et la perte de 583 000 abonnés sur le segment. Avec 15,2 millions d’abonnés, Free Mobile n’est plus qu’à 300 000 forfaits de Bouygues Telecom qui avait pourtant doublé son rival en 2021 grâce au rachat d’EI Telecom et ses 2 millions d’abonnés.

