Bouygues Telecom condamné pour avoir fourni une carte SIM à des escrocs

Bouygues Telecom a été jugé comme partiellement responsable d’une fraude ayant coûté 16600€ à la victime.

L’opérateur a été condamné devant la cour d’appel de Toulouse ce 4 juin dernier en tant que responsable partiel d’une fraude subie par un détenteur d’un compte Nickel. Une affaire qui remonte à 2019, période durant laquelle le plaignant se retrouve avec 5 virements qui représentent au total de 16 600€ depuis son compte Nickel. Des opérations qu’il n’a jamais validées et qui ont donc été contestées le lendemain auprès de la Sa FPE, prestataire des services de paiement pour ces comptes.

Le problème venait du fait que la victime s’était faite voler ses papiers d’identités quelques temps avant et ces virements avaient été possible grâce à l’obtention d’une carte SIM auprès de Bouygues Telecom à son nom. Ainsi, les codes d’authentification liés au compte nickel ont été envoyés directement sur la carte SIM illégale, ce qui permettait d’accéder au compte et de procéder aux virements. Ainsi, la Sa FPE a entrepris d’attaquer Bouygues Telecom , considérant que l’obtention de la carte SIM a entraîné l’arnaque.

Bouygues Telecom se défendait en affirmant que la société n’avait pas fait le nécessaire pour prévenir ces virements, notamment à cause de l’absence d’une procédure d’authentification forte. Le juge a tranché et les a jugés tous deux responsables et l’opérateur doit ainsi dédommager la Sa FPE à hauteur de 10 050€. Heureusement, les procédures pour renouveller une carte SIM ont depuis bien évolué, ce qui est censé protéger au moins en partie de ce type de pratique.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox