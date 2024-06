Ça bouge dans le réseau de distribution de Free en juin

Pas moins de 4 nouvelles boutiques Free ont ouvert leurs portes ce mois-ci en France, à Saintes, La Rochelle, Epinal et Douai.

Le réseau de distribution de Free ne cesse d’évoluer. En l’espace de quatre ans, le nombre de boutiques Free a ainsi doublé dans l’hexagone pour dépasser aujourd’hui les 230 espaces de ventes et conseils.

Après plusieurs ouvertures en mai (Paris, Cahors, Villiers-en-Bière), Free poursuit l’amélioration du maillage de son réseau avec l’inauguration en juin de quatre nouvelles boutiques. La première est accessible depuis 4 juin au 55, rue Alsace Lorraine à Saintes en Charente-Maritime, une commune de plus de 25 000 habitants. La seconde a pris place deux jours plus tard dans le même département, à La Rochelle au sein du Centre Commercial Hyper U Beaulieu.

S’en sont suivies deux autres ouvertures le 19 juin cette fois dans le Nord non loin de Douai (Flers-en-Escrebieux) au sein du centre commercial Carrefour Douai – Flers, ainsi qu’à Epinal dans les Vosges dans le Centre Commercial Carrefour. Il s’agit de la première boutique de l’opérateur dans ce département.

D’autres inaugurations sont prévues prochainement comme à Marseille “aux Terrasses du Port”, les recrutements sont d’ailleurs lancés. Mais aussi à Saint-Avold en Moselle, ou encore Vitrolles dans le département des Bouches-du-Rhône.

Dans une boutique Free, les conseillers sont à disposition pour guider les abonnés et prospects dans leurs démarches et répondre à toutes leurs questions. Il est possible tester la gamme complète des Freebox (Freebox Ultra, Freebox Pop, Freebox Révolution Light) ou d’acheter un smartphone et répartir directement avec.

