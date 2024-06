MyCanal prépare un nouveau player sur iPhone et iPad

Canal+ a des ambitions pour son application myCanal et un nouveau lecteur vidéo est actuellement en cours d’expérimentation pour les iPhone et les iPad.

Un nouveau lecteur pour regarder les contenus de son abonnement sur sa tablette ou son smartphone Apple est actuellement testé par Canal+. Dans la dernière version de myCanal distribuée sur Testflight aux abonnés inscrits, un remaniement complet de l’interface ou du fonctionnement technique est proposée.

Nos confrères d’IGen ont pu échanger avec des responsables du développement qui indiquent ainsi que ce player utilise les technologies modernes d’Apple. Codé en Swift, faisant appel aux frameworks UIKit et SwiftUI, il est ainsi bien plus compatibles avec les OS de la Pomme. Il se base toujours sur la technologie AVPlayer proposé par Apple et sur des API natives, utilisant notamment AVPlayerInterstitialEvent qui permet de mieux gérer la diffusion de la publicité. Ainsi, les performances devraient être améliorées, notamment autour du lancement des programmes et du passage d’une chaîne à une autre, avec un temps réduit.

Quid de l’interface ? Lorsque vous basculez votre mobile en paysage, la barre de lecture prend davantage de place : toute la largeur de la vidéo, pour faciliter le défilement du programme. Les boutons de lecture se trouvent par ailleurs au dessus de cette dernière, ainsi que le bouton servant à choisir la langue et les sous-titres.

Ancienne interface / Nouvelle interface (source : iGen)

MyCanal est disponible pour tous les abonnés Canal+ mais aussi pour les abonnés Freebox avec TV By Canal (inclus dans les offres Révolution, Delta et Ultra) ou Famille by Canal. L’application permet d’accéder à ses chaînes, ses replays et même des contenus en VOD, notamment pour les abonnés Canal+ ceux de la plateforme Apple TV+ ou encore plus récemment MAX pour certaines offres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox