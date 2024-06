Netflix va bientôt cesser de fonctionner sur de nombreux modèles de téléviseurs, êtes vous concernés ?

Durant l’été, de nombreux modèles de TV connectées Sony-Bravia se retrouveront privées d’application Netflix.

C’est assez fréquent : les appareils connectés peuvent devenir obsolètes pour certains services et Netflix n’échappe pas à la règle. En plus de certaines TV LG et Samsung et de vieilles Apple TV, des téléviseurs Sony et Bravia ne seront bientôt plus compatibles avec l’application Netflix.

Cette fin de compatibilité est prévue pour 24 juillet pour une assez large sélection de téléviseurs datant de 2014. Sony explique cela par des raisons techniques et indique que si l’application restera disponible jusqu’au 23 juillet, elle sera ensuite supprimée du menu Applications sur tous les modèles concernés, dont voici la liste :

Pour savoir si votre appareil est concerné, vous pouvez vérifier la marque donnée par le fabricant et vérifier les deux caractères suivant les deux premier schiffres modèles, comme dans les exemples qui suivent :

KD-65 S9 005B

005B KDL-48 W5 85B

85B KDL-40 W6 05B

05B KDL-32 W7 05B

05B KDL-32W705C

