Netflix annonce qu’il cessera bientôt de fonctionner sur plusieurs appareils dont des Apple TV

La plateforme de SVOD avertit certains abonnés d’une fin de support de certains appareils à partir du 31 juillet.

Au fil des évolutions des applications, certains appareils deviennent obsolètes et Netflix ne fait pas exception à la règle. Le service de streaming annonce ainsi à certains utilisateurs que plusieurs appareils ne seront bientôt plus supportés et que les abonnés ne pourront ainsi plus accéder à leurs contenus sur ces derniers.

On note par exemple que l’Apple TV 2ème génération, sortie en 2010 et celle de 3ème génération sortie en 2010 sont concernées. Ces dernières ne supportent pas la 4K, seuls les modèles commercialisés par la firme de Cupertino à partir de 2017 sont compatibles. Cependant, d’autres appareils sont concernés, notamment les téléviseurs connectés LG, Samsung et Sony sortis il y a plus de dix ans.

Si vous êtes concernés, le service reste accessible jusqu’au 31 juillet mais une fois cette date passée, il faudra se tourner vers d’autres appareils plus récents et compatibles. C’est le cas de nombreux décodeurs ou modèles de TV connectées, ainsi que des players des opérateurs, notamment des Freebox à partir de la Révolution.

Source : Alloforfait

