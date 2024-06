Le saviez-vous : les abonnés Free Mobile profitent d’une option gratuite et radicale pour ne pas être dérangé

Le service “Abonné absent” de Free Mobile permet de rejeter tous les appels entrants sur votre ligne.

Il y a des moments, comme les vacances, une soirée en amoureux plus ou moins officielle, voire en cas d’extinction de voix, où vous désirez plus que tout avoir la paix et ne pas être dérangé pardes appels, notamment pour de la prospection commerciale. Free Mobile propose justement une fonction de ce genre aux abonnés.

Une fois connecté à l’Espace Abonné, allez dans la rubrique “Mon forfait mobile”, puis la sous-rubrique “Mes services”. Il ne reste qu’à activer l’option “Abonné absent” et ne pas oublier de la désactiver quand vous le jugerez nécessaire.

Lors de l’activation, des alertes vous confirment qu’aucun correspondant ne peut vous joindre. Concrètement, la personne vous appelant entend le message “Free Mobile bonjour, votre correspondant n’est pas joignable, veuillez le rappeler ultérieurement, vous pouvez aussi lui envoyer un texto”. Le message est annoncé une seconde fois, en anglais cette fois-ci. Après quoi, la communication est coupée.

L’activation de ce service n’empêche pas de passer soi-même des appels ou de profiter de l’internet mobile. Ce service permet de rejeter tous les appels entrants sur votre ligne.

Interdictions sur le démarchage téléphonique

Depuis le 1er mars 2023, le démarchage téléphonique des consommateurs est autorisé uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il est donc, en revanche, interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Les consommateurs ne peuvent également pas être sollicités par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale plus de quatre fois par mois (période de trente jours calendaires) par le même professionnel ou par une personne agissant pour son compte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox