Orange annonce une nouvelle solution de cybersécurité accessible pour protéger tous les Français contre les fraudes

Avec “Orange Cybersecure”, l’opérateur entend lancer “la première solution de cybersécurité accessible” à partir du 6 juin prochain.

Protéger ses abonnés, mais pas seulement, contre les fraudes sur internet et par téléphone, c’est l’ambition d’Orange Cybersecure, nouvelle solution qui sera lancée par l’opérateur historique ce jeudi 6 juin.

280 000 demandes d’assistance des particuliers pour fraudes numériques ont été enregistrées sur l’année 2023 par cybermalveillance.gouv.fr, dont 38% par hameçonnage. Orange lancera ainsi une offre de sécurité accessible pour tout le monde, avec un supplément pour les abonnés Livebox et Sosh.

Sur le portail Cybersecure, toute personne, quel que soit son opérateur, pourra vérifier, gratuitement, par un simple copier/coller, la légitimité d’un site, d’un lien, d’un email ou d’un SMS qui lui semble suspect. Si le lien est déjà connu la réponse est instantanée. S’il est inconnu, les experts d’Orange Cyberdefense vérifieront rapidement la fiabilité et ajouteront le résultat à sa base de données pour l’enrichir en continu, avec une promesse de réponse sous 12 heures. La technologie utilise l’IA et pourra ainsi apprendre en se basant sur les témoignages et les signalements. “Comme une application communautaire, plus le moteur est utilisé plus la base de données s’enrichit au bénéfice de tous les français” indique Orange.

Les abonnés Orange et Sosh auront pour leur part droit à une solution plus complète, s’ils sont prêts à débourser 7€ supplémentaires par mois sans engagement. Avec le pack payant de Cybersecure, les clients peuvent sécuriser jusqu’à 10 appareils (ordinateurs, mobiles, tablettes) contre les messages malveillants comme les arnaques sur internet, virus, sites frauduleux, usurpation d’identité etc. Le service s’enrichira en contenu grâce au portail gratuit et des solutions permettant de bloquer les appels mobiles et fixes indésirables seront proposées, ainsi qu’une assistance dédiée aux risques cyber avec un accompagnement 7 jours sur 7.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox