Forfaits mobiles : une baisse des prix poussée par “la montée en puissance de Free” et les mauvais résultats de SFR

Une étude s’est penchée sur l’évolution des prix des forfaits mobiles sur un mois et on observe une baisse de leurs prix, imputée à deux facteurs importants.

Le marché du mobile en France est bien plus fluctuant que celui du fixe, notamment en termes de prix : les opérateurs classiques (Bouygues, Orange, SFR) et les MVNO (Prixtel, NRJ Mobile…) ont tendance à changer régulièrement leurs offres pour les rendre plus attractives. Free pour sa part conserve une stratégie basée sur ses deux forfaits historiques (2€ et 19.99€/mois) aux prix inchangés, avec une offre Série Free intermédiaire qui elle varie de temps en temps. Mais durant le mois de mai, une “chute brutale” des prix a été observée par le comparateur de prix Zone ADSL.

Les prix baissent surtout chez Bouygues et Altice

Dans sa dernière étude, le site a ainsi noté que les marques du groupe Altice comme Prixtel, SFR et Red by SFR avaient baissés leurs prix entre mi mai et le 17 juin. Chez le MVNO Prixtel, c’est une baisse moyenne de 22% qui est observée , contre 17% chez RED et même 1% chez SFR. Du côté de Bouygues Telecom, les forfaits NRJ Mobile ont baissé de 20%, 14% chez B&You et 2% pour la marque Bouygues en elle même. Free reste stable du fait de sa politique de gel des prix et enrichit ses offres, “faisant le bonheur à la fois des anciens et nouveaux abonnés qui se multiplient” affirme Zone ADSL. Enfin, pour Orange et Sosh, les prix restent assez stables avec une légère augmentation chez Orange (2%).

“L’analyse se base sur les prix lissés sur 24 mois des forfaits mobiles comparables des opérateurs du 13 mai au 17 juin 2024. On considère un forfait mobile comparable lorsque ses services (nombre de gigas, quantité de SMS et appels,…) sont similaires avant et après les périodes comparées” explique le site web. Chez Altice, la maison-mère de SFR, cette baisse de 13% des prix toutes marques confondues peut s’expliquer par les résultats catastrophiques du groupe en termes de recrutements mobiles avec plus de 470 000 clients perdus sur le premier trimestre 2023. Bouygues Telecom pour sa part se retrouve mis en danger par son concurrent Free Mobile, “le groupe n’est plus qu’à 300 000 clients de devenir dernier en termes d’abonnés“. Il faut dire que l’opérateur a engrangé 212 000 nouveaux abonnés au premier trimestre 2024 très loin devant ses rivaux. La concurrence tente donc de répondre à cette problématique posée par l’opérateur de Xavier Niel qui conserve d’excellents résultats trimestriels depuis longtemps. Zone ADSL a également remarqué que les forfaits 2€ se popularisaient chez les MVNO, notamment Prixtel, Cdiscount, NRJ Mobile, Syma, et même chez RED by SFR.

Mais des prix très variables persistent pour des offres similaires

Cependant, des disparités de prix existent encore bel et bien, comme le montre cette analyse basée sur le calcul du prix moyen d’un forfait 140 Go sur 12 mois tels que proposés en début de semaine. Zone ADSL a appliqué une règle de proportionnalité pour le forfait le plus proche de cette enveloppe de data afin de dresser un classement qui peut varier à tout moment selon les offres disponibles sur le marché.

Sans grande surprise, Orange est bien plus cher que la majorité des autres offres, Bouygues (hors B&You) suit d’assez près. Mais la majorité des forfaits proposés pour 140 Go restent en dessous de 14€/mois, avec des tarifs parfois vraiment moins chers, comme chez NRJ Mobile ou Prixtel qui passent sous la barre des 10€ mensuels.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox