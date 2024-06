Découvrez en vidéo comment Free Mobile améliore son réseau pour les Solidays

Le festival de Solidays va bénéficier d’une couverture mobile améliorée de la part de Free afin de proposer une meilleure connexion aux plus de 260 000 personnes attendues.

Les opérateurs dépêchent souvent des installations provisoires lors d’évènements sportifs ou culturels prévoyant une arrivée massive de visiteurs pendant une courte période. Free dispose de deux solutions : des camions-antennes ou des remorques amenant des sites provisoires directement sur place.

Pour les Solidays, festival qui se déroulera ce weekend et attend plus de 260 000 personnes sur place, l’opérateur a déployé un site temporaire situé dans une remorque. Il est équipé de 2 modules radio RRH pour les fréquences 4G 1800, 2100 et 2600 Mhz avec 2 antennes de 6 secteurs + 2 modules type AEQE pour les antennes 5G de 2 secteurs et le mât se dresse à 18 mètres. La remorque soutenant le site est alimentée par une fibre optique de 10 Gb/s pour un bon trafic.

Le compte Free 1337 a par ailleurs publié une vidéo résumant les différentes étapes d’installation de ce type de sites mobiles presque éphémères, véritable petit chantier à la mécanique bien huilée.



