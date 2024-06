Orange annonce sa nouvelle solution “financement sur mesure” pour acheter des smartphones pour ses clients, même Sosh

L’opérateur historique a signé un partenariat avec BNP Paribas sous sa marque Cetelem pour proposer à ses clients (y compris Sosh) une nouvelle solution de crédit amortissable lors de l’achat de smartphones.

De quoi se fournir en smartphone à crédit chez Orange, à la fois en boutique et en ligne. Labélisée “Financement sur Mesure”, cette offre permet de paramétrer un crédit pour un achat de terminal mobile.

Les montants peuvent aller de 200 à 3000€ et le crédit peut s’étaler sur une durée comprise entre 4 et 48 mois, avec la possibilité d’un apport client ou non. L’offre se veut “très flexible pour répondre aux attentes de chacun”, explique la directrice grand public d’Orange France.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox