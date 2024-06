ADSL : Orange dévoile une nouvelle liste pour la fin du cuivre avec 7,8 millions de locaux concernés

Orange a publié mi-juin un nouveau lot de communes pour la fermeture du cuivre, au total ce sont 6884 communes qui seront concernés mais aussi 11 arrondissements de Lyon, Marseille et Paris.

Le plan de fermeture du réseau apportant l’ADSL et la téléphonie fixe continue d’avancer chez Orange, qui a dévoilé une nouvelle liste de communes concernées. Cette dernière concerne 7,8 millions de locaux et est soumise à consultation jusqu’au 30 novembre 2024.

On y trouve ainsi 6884 communes ainsi que 11 arrondissements de Lyon, Marseille et Paris dans ce quatrième lot, alors que le précédent touchait 2.44 millions de locaux. Le chantier promet d’être pharaonique et l’extinction se fera ainsi par plaques, avec un premier lot d’une centaine de communes, puis 840 dans un second temps avant de passer à une vitesse supérieure avec ces 2145 communes touchées. Il s’agit majoritairement de prises chez Orange et SFR.

Répartition des prises par opérateur

Pour rappel, voici le plan d’Orange annoncé il y a quelques semaines, sans prendre en compte le projet de lot 4 qui doit encore être validé :

Sur le lot 1 : 162 communes vont être concernées par la fermeture définitive du réseau en cuivre le 31 janvier 2025 .

: 162 communes vont être concernées par la fermeture définitive du réseau en cuivre le . Sur l’expérimentation en Zone Très Dense (ZTD) : 7 quartiers de Rennes ainsi que la commune de Vanves sont concernés par la fermeture commerciale qui a eu lieu le 31 mars 2024 . Ce qui signifie que personne ne peut plus commercialiser ou acheter une offre sur cuivre. La fermeture définitive du réseau est programmée le 31 mars 2025.

7 quartiers de Rennes ainsi que la commune de Vanves sont concernés par la fermeture commerciale qui a eu lieu le 31 mars 2024 Ce qui signifie que personne ne peut plus commercialiser ou acheter une offre sur cuivre. La fermeture définitive du réseau est programmée le Sur le lot 2 : lancé le 28 juin 2023, le volume de commune est plus important avec 829 communes qui verront le réseau cuivre s’arrêter définitivement le 27 janvier 2026 .

: lancé le 28 juin 2023, le volume de commune est plus important avec 829 communes qui verront le réseau cuivre s’arrêter définitivement le . Sur le lot 3 : lancé en début d’année 2024, 2 145 communes seront concernées par la fermeture définitive du réseau cuivre le 31 janvier 2027.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox