Free Mobile : deux nouveaux smartphones Honor désormais disponibles directement avec une promo

Les Honor 200 et 200 Pro sont désormais proposés directement par l’opérateur de Xavier Niel, avec une offre de remboursement pour les Merci Days.

Après une période de précommande, les nouveaux fleurons de Honor sont dorénavant disponibles directement chez Free Mobile. Pour ne rien gâcher, ils sont proposés avec une offre de remboursement sous forme d’avoir de 100€ jusqu’au 16 juillet prochain.

Le Honor 200 vert 512 Go est proposé à 649€, mais il est possible d’échelonner le paiement sur 24 mois avec une première commande de 109€ pis des mensualités de 18.99€/mois. Une option d’achat de 84€ est nécessaire si vous souhaitez le conserver après cette période et en devenir propriétaire.

La version Pro, toujours avec 512 Go mais dans son coloris blanc est quant à elle proposée à 799€. Avec Free Flex, comptez une première commande de 219€ puis 19.99€/mois pendant 24 mois, option d’achat à 100€. Pour bénéficier de l’offre de remboursement proposée par Free, suivez la procédure décrite dans cette brochure.

Le Honor 200 Pro est pourvu d’un écran Amoled 6,7 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 5200 mAh compatible avec la charge rapide 100 W, un volet photo développé avec le studio Harcourt, et la puce Snapdragon 8s Gen 3. On y trouve 512 Go de stockage et 12 Go de RAM, l’appareil se place face à des concurrents tels que le Google Pixel 8, le Samsung Galaxy S24, ou encore le OnePlus 12. La version plus classique et moins onéreuse embarque tout de même un capteur principal IMX906 de 50 MP, un téléobjectif 50 MP avec OIS et le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ainsi qu’un processeur 8 cœurs gravé en 4 nm ainsi qu’une généreuse batterie de 5200 mAh assurant plus de 3 jours d’utilisation en conditions réelles selon la marque.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox