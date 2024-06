Canal+ lance une offre “Minipack TNT” à 6€/mois avec les chaînes Planète+ et Paris Première incluses

Avis aux utilisateurs du +LE CUBE TNT de Canal+, l’offre Minipack TNT est de retour à 6€/mois avec engagement de 12 ou 24 mois.

Une offre fait son retour dans la boutique de Canal+. “Avec le Minipack TNT, accédez à tous les contenus des chaînes Paris Première et Planète+ : des spectacles en direct, des magazines d’actualité et des documentaires singuliers et audacieux”, présente la filiale de Vivendi. Les chaînes de la TNT sont incluses ainsi que les programmes de Canal+ en clair.

Affichée au tarif de 6€/mois avec abonnement 12 ou 24 mois, souscriptible uniquement au 3910 (service gratuit + prix d’un appel), cette formule est uniquement proposée à ceux disposant du décodeur +LE CUBE TNT de Canal+, lequel permet d’accéder à la TNT mais aussi à des chaînes diffusées par Internet qui sont représentées par le symbole Wi-Fi. La réception de ces flux dépend toutefois de la qualité de la connexion. Une qualité HD est possible sous réserve de raccorder le décodeur CANAL+ à une antenne satellite orientée vers ASTRA ou sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit (minimum 3 Mbits pour la SD et minimum 8 Mbits pour la HD). Un double tuner est également intégré pour regarder une chaîne et en enregistrer une autre en même temps par exemple.

Fin mai, Canal+ a frappé fort en lançant une offre beaucoup plus attractive baptisée quant à elle TV+. Affichée au prix très attractif de 2€/mois, cette plateforme directement intégrée à l’application Canal+, donne accès à plus de 80 chaînes de TV en live et en replay dont toutes les chaînes de la TNT “avec un truc en plus”, l’accès à une sélection de programmes Canal+, que ce soit sur les smartphones, tablettes, Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Airplay, TV connectées à Internet compatibles (Samsung, LG, Hisense), PS4, PS5, XBOX (ONE, Series S et X).

