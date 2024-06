SFR lance un forfait jamais-vu en pleine guerre des prix

La marque low-cost de SFR multiplie les offres agressives alors que la maison-mère perd des centaines de milliers d’abonnés.

Avec une offre 200 Go, en 5G, pour 9.99€/mois, Red by SFR frappe très fort par rapport à ses concurrents directs. Alors que Free Mobile cartonne sur le marché du mobile, ses concurrents baissent leurs prix pour lutter contre l’avancée de l’opérateur de Xavier Niel. On a ainsi pu voir émerger des promotions très agressives chez Red et B&You il y a moins d’une semaine, mais la marque low-cost de SFR va encore plus loin.

A peine une semaine après, elle a ainsi remanié ses offres avec notamment un forfait très attractif à 9.99€/mois proposant 200 Go en 5G. S’il s’agit d’une offre spéciale, disponible jusqu’au 3 juillet prochain, l’objectif est clair : endiguer l’hémorragie d’abonnés subie par sa maison mère depuis plus d’un an.

Une offre jamais vu chez l’opérateur : des forfaits 200 Go ont existé, bien sûr, mais pas à ce prix. En effet, jusqu’à récemment, il était proposé à 17.99€/mois. Même dans le cadre d’offres promos exceptionnelles, comme le “Big Red” en 2021, il fallait tout de même compter 15€/mois pour un forfait uniquement en 4G. Sans compter que les autres offres avec beaucoup de data sont elles-mêmes assez attractives, avec un forfait à 300 Go en 5G pour 14.99€/mois.

Free Mobile était le seul maître à bord au premier trimestre 2024 en ce qui concerne les recrutements mobiles. S’il avait recruté 212 000 nouveaux clients sur cet exercvice, Bouygues Telecom et Orange atteignaient respectivement 27 000 et 9000 nouveaux abonnés tandis que SFR en perdait 487 000. Si Orange n’a pas vraiment fait bouger ses offres mobiles, du côté des différentes marques Bouygues et SFR, on a pu observer une véritable baisse de tarif depuis un mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox