C’est officiel, BFM TV et RMC changent de main, Altice Média est racheté par CMA CGM

Après une autorisation délivrée par l’Arcom, la cession d’Altice Média à Rodolphe Saadé est désormais finalisée, annonce le groupe CMA CGM.

Une vente importante dans le paysage médiatique français : la première chaîne d’information française et son troisième groupe média, après avoir été possédée par Patrick Drahi passe à présent dans les mains du patron de l’armateur CMA CGM, Rodolphe Saadé.

Le groupe annonce en effet aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de 100% du capital d’Altice Media. L’ensemble des services nationaux de télévision autorisés sur la TNT (BFM TV, RMC Découverte, RMC Story), les services de télévision à vocation locale autorisés sur la TNT (services BFM exploités dans différentes régions) ainsi que les services de radio diffusés en FM ou en DAB+ (BFM Business, BFM Radio, RMC), sont concernés. RMC Sport restera pour sa part dans le giron d’Altice, la maison mère de SFR.

Le projet a été validé au regard des engagements pris par CMA CGM, ces derniers étant “relatifs aux obligations déontologiques attachées aux services proposant des programmes d’information, au pluralisme, à l’honnêteté et l’indépendance de l’information et des programmes, au comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes et à l’indépendance des rédactions”. Préalablement à la délivrance de cet agrément, l’Arcom a abrogé les autorisations de BFM Lyon métropole et de BFM Alsace, conformément à la demande d’Altice France, et adopté de nouvelles conventions afin de permettre la poursuite de l’activité de ces services sur les réseaux non hertziens.

Rodolphe Saadé avait déjà investi dans les médias, notamment en rachetant La Provence face à Xavier Niel, ou La Tribune, il détient également des parts dans Brut et même 10% de M6. Du côté d’Altice, si les chiffres officiels n’ont pas encore été fournis, l’opération devrait lui rapporter environ 1.5 milliard de dollars, une entrée de cash bienvenue alors que le groupe est surendetté.

