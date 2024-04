Altice ne vendra pas finalement RMC Sport pour éviter à SFR de perdre encore plus d’abonnés

Véritable appât commercial pour SFR, RMC Sport ne sera pas vendue à l’armateur CMA CGM. Déjà dans le rouge commercialement, l’opérateur intègre la chaîne sportive dans de nombreux abonnements et ne souhaite donc pas que l’hémorragie s’intensifie.

Dans la tourmente et à la recherche de cash pour se désendetter, Altice a annoncé le 15 mars être entré en négociations exclusives avec le groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé pour la cession d’Altice Media. S’il était fait état d’une vente totale de 100% de la branche, pour un montant total en numéraire de 1.55 milliard d’euros, il ne s’agira pas l’intégralité des chaînes comme le confirme Le Monde. Si BFM TV, BFM Business, BFM Régions, RMC Découverte et RMC Story passeront prochainement dans le giron de l’armateur français après l’obtention des autorisations réglementaires applicables, ce ne sera pas le cas de RMC Sport qui restera chez Altice France.

La raison est simple, « beaucoup de clients disposent de ces chaînes embarquées dans leur abonnement ( … ). Notre enjeu est de préserver notre part, d’éviter que nous ayons un churn [taux de désabonnement] qui serait lié au fait que la chaîne s’arrête sans que nous maîtrisions le calendrier », a confié Benjamin Haziza, directeur financier d’Altice France le mois dernier lors d’un comité social et économique.

Concrètement, SFR conservera la distribution de la chaîne sportive, l’achat de droits et la gestion de l’interface technique. La production audiovisuelle sera quant à elle gérée par CMA CGM qui revendra cette prestation à l’opérateur, on parle ici d’une licence de marque qui permettra à Altice de continuer d’utiliser le nom RMC Sport.

En 2023, SFR a du faire face à une fuite massive de ses abonnés , plus de 583 000 forfaits mobiles en moins et 158 000 sur les box. Retirer RMC Sport aujourd’hui inclus dans certaines de ses offres, aurait pour effet également une modification des abonnements, les clients seraient alors libre de résilier sans frais et partir chez la concurrence. Non accessible directement sur les box d’Orange, Free et Bouygues Telecom faute d’accord trouvé, RMC Sport compterait aujourd’hui environ 1 million d’abonnés, la majorité serait liée à SFR. Cette chaîne sportive sert également à recruter de nouveaux abonnés, grâce notamment à son accord signé avec Canal+ en 2020 pour co-diffuser une partie des matchs de Ligue des Champions de football, lequel arrive à échéance. Altice s’attend à perdre des abonnés attirés initialement par le football mais compte bien pallier cette perte avec le MMA dont son contrat de diffusion avec l’UFC court jusqu’en 2027. Les audiences semblent être au rendez-vous. La grille s’oriente depuis quelque temps déjà vers les sports de combat.