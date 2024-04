Orange, Free, SFR et Bouygues : qui a le plus gagné ou perdu d’abonnés sur le mobile et les box en 2023

Les résultats commerciaux des quatre opérateurs nationaux pour l’année 2023 sont désormais connus, il est à présent possible de réaliser un comparatif en matière de recrutements sur le mobile et le fixe.

La course aux abonnés s’est poursuivi en 2023 dans l’Hexagone bien que la stratégie d’augmentation des prix des abonnements d’Orange, Bouygues et SFR a impacté leur recrutement. Alors qui a le plus séduit et au contraire quel opérateur a le plus déçu ? Place au comparatif.

Free Mobile confirme son leadership et fait mal à ses rivaux

On peut parler d’une vraie raclée, après avoir remporté la bataille en 2022, Free Mobile a encore une fois recruté plus de nouveaux abonnés que ses rivaux en 2023, et cette fois l’écart creusé sur ses rivaux est colossal. Lors de la publication de ses résultats annuels ce 14 mars, Free Mobile a annoncé avoir séduits 787 000 nouveaux abonnés nets sur l’année . De leur côté, Bouygues Telecom et Orange ont respectivement écoulé 232 000 et 214 000 forfaits mobiles. Alors que SFR a finalement perdu 583 000 abonnés sur le segment en un an. Si officiellement il annonce une perte 315 000 forfaits, il ne faut pas oublier que l’opérateur a soudainement intégré sa base de clés 4G ( 269 000 clients) dans ses chiffres lors du T3 afin de gonfler ses chiffres et ainsi masquer une nouvelle dégringolade.

Recrutements sur le mobile (ventes nettes) 1- Free Mobile : +787 000 2- Bouygues Telecom : +232 000 3- Orange : +214 000 4- SFR : -583 000 Free devance de justesse Bouygues Telecom, Orange et SFR dans le rouge Après avoir séduit plus d’abonnés que ses rivaux en 2022, Free récidivé en 2023 sur le marché grâce à un dernier trimestre de très haut vol, son meilleur depuis 10 ans (+ 100 000) ce qui lui a permis de devancer de peu Bouygues Telecom dont la victoire semblait promise Derrière, Orange ne trouve pas la solution et se voit impacté par sa politique de prix élevés et ses augmentations de tarifs sous couvert de l’inflation. En 2023, l’opérateur historique a perdu 115 000 abonnés sur le segment. Les résultats sont encore plus mauvais chez SFR avec la perte de 158 000 abonnés sur la période lui qui a pourtant décidé de suivre enfin Free en février 2023 en proposant la fibre et l’ADSL au même prix. Disposant d’un parc de clients plus restreint, Bouygues Telecom profite d’une baisse moins importante sur l’ADSL que ses rivaux, cela lui permet de meilleurs recrutements. Recrutements sur le fixe (ventes nettes) 1- Free : +234 000 2- Bouygues Telecom : + 232 000 3- Orange : -115 000 4- SFR : – 158 000 Orange toujours en tête sur la fibre, Free éternel second

A l’heure où plus de 38 millions de Français sont éligibles à la fibre, Orange conserve son leadership avec 150 000 recrutements de plus que son dauphin Free Mobile. L’opérateur historique compte plus d’abonnés ADSL que ses rivaux, le nombre de migrations vers la fibre sont de facto plus nombreuses surtout qu’il compte plus de prises raccordables aujourd’hui bien que Free, Bouygues Telecom et SFR réduisent fortement l’écart au point d’être aujourd’hui quasiment au même niveau.

Si au départ, chaque nouveau raccordement d’immeuble promettait des abonnés faciles à gagner pour les opérateurs, dorénavant, il faut mener une féroce bataille commerciale pour séduire. « On est au point d’inflexion. Pour la première fois, il y a du désabonnement et des flux fibre vers fibre entre les opérateurs. », expliquait en octobre dernier Sylvain Chevallier, associé spécialiste des télécoms chez BearingPoint . En effet, des personnes fibrées depuis plusieurs années ont également une vie, qui peut mener à des changements de domicile, ce qui représente forcément un point d’intérêt pour Orange et consorts.

Aujourd’hui, deux groupes se distinguent sur les gains d’abonnés fibre. Le duo de tête comprenant Orange et Free, puis les poursuivants comme SFR et Bouygues Telecom. Le premier est en mauvaise posture commercialement et intègre dans ses chiffres plusieurs technologies ( FTTH, FTTB et box 4G) alors que le second ne cesse progresser, lui qui s’est lancé sur le fixe très tardivement. Si sa plus faible base d’abonnés lui profite sur les performances générales sur le fixe, l’opérateur est désavantagé sur la fibre. A contrario de ses rivaux, il dispose de moins de clients ADSL à migrer facilement une fois qu’ils sont éligibles au FTTH.

Nouveaux abonnés fibre

1- Orange : 1, 06 million

2- Free : + 858 000

3- Bouygues Telecom : +574 000

4- SFR : +403 000 (FTTH, FTTB et box 4G)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox